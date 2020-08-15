Пентагон підтвердив створення спецпідрозділу для вивчення НЛО
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Група має виявляти, аналізувати та складати перелік НЛО, які потенційно можуть загрожувати національній безпеці США. Співробітникам групи повідомлятимуть про випадки, коли людина помітила літальний апарат, але відразу не могла зрозуміти, за чим вона спостерігає.
Водночас ця група не обов'язково виявлятиме саме інопланетні апарати. Пентагон хоче слідкувати за незаконними вторгненнями літаків на американські полігони, а ці літаки можуть бути цілком земного походження.
Працюватиме група під керівництвом Міністерства військово-морських сил США.
Крім того, наприкінці квітня Пентагон офіційно оприлюднив три відеозаписи з 2004 та 2015 років, на яких зафіксовані нібито невпізнані літаючі об’єкти.
Трохи згодом Міністерство оборони США розповіло про ще вісім випадків НЛО.