Пентагон підтвердив створення спецпідрозділу для вивчення НЛО

У Міністерстві оборони США офіційно підтвердили чутки про створення спеціальної робочої групи для вивчення невпізнаних літаючих об’єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Група має виявляти, аналізувати та складати перелік НЛО, які потенційно можуть загрожувати національній безпеці США. Співробітникам групи повідомлятимуть про випадки, коли людина помітила літальний апарат, але відразу не могла зрозуміти, за чим вона спостерігає.

Водночас ця група не обов'язково виявлятиме саме інопланетні апарати. Пентагон хоче слідкувати за незаконними вторгненнями літаків на американські полігони, а ці літаки можуть бути цілком земного походження.

Читайте також: Міністерство оборони США розповіло про ще вісім випадків зустрічі з НЛО

Працюватиме група під керівництвом Міністерства військово-морських сил США.

Крім того, наприкінці квітня Пентагон офіційно оприлюднив три відеозаписи з 2004 та 2015 років, на яких зафіксовані нібито невпізнані літаючі об’єкти.

Читайте також: Міноборони Японії підготує військових пілотів до зустрічей з НЛО

Трохи згодом Міністерство оборони США розповіло про ще вісім випадків НЛО.