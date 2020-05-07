Міноборони Японії підготує військових пілотів до зустрічей з НЛО
Про це повідомило японське видання The Japan Times.
"Міністерство розгляне процедури реагування, фіксації та повідомлень про зустрічі з НЛО, оскільки їх невідома природа може спричинити плутанину серед пілотів Збройних сил", - зазначається в повідомленні.
Як пояснив у цьому зв'язку міністр оборони Японії Таро Коно, військові пілоти ніколи не мали ситуацій з НЛО. За даними військового відомства, загалом для моніторингу неідентифікованих літаків у повітряному просторі навколо Японії залучені винищувачі, що базуються на семи базах ВПС від Хоккайдо до Окінави.
Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця Міністерство оборони США оприлюднило три відеозаписи, зроблені з літаків американських ВМС у 2014-му та 2015 роках, які раніше потрапили у відкритий доступ як свідчення існування НЛО.