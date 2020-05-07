Міноборони Японії підготує військових пілотів до зустрічей з НЛО

Міністерство оборони Японії планує скласти протоколи для своїх військових пілотів щодо реагування на виявлені НЛО після того, як Пентагон оприлюднив відеокадри таких зустрічей за участі літаків американських сил.

Про це повідомило японське видання The Japan Times.

"Міністерство розгляне процедури реагування, фіксації та повідомлень про зустрічі з НЛО, оскільки їх невідома природа може спричинити плутанину серед пілотів Збройних сил", - зазначається в повідомленні.

Як пояснив у цьому зв'язку міністр оборони Японії Таро Коно, військові пілоти ніколи не мали ситуацій з НЛО. За даними військового відомства, загалом для моніторингу неідентифікованих літаків у повітряному просторі навколо Японії залучені винищувачі, що базуються на семи базах ВПС від Хоккайдо до Окінави.

Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця Міністерство оборони США оприлюднило три відеозаписи, зроблені з літаків американських ВМС у 2014-му та 2015 роках, які раніше потрапили у відкритий доступ як свідчення існування НЛО.