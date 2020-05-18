Міністерство оборони США розповіло про ще вісім випадків зустрічі з НЛО

Американське оборонне відомство офіційно поділилося інформацією про вісім випадків зустрічі своїх військових пілотів із неідентифікованими літаючими об’єктами.

Про це повідомляє The New York Times.

«Відповідно до документів, нещодавно опублікованих американськими військово-морськими силами, пілоти палубної авіації повідомляли про близькі зустрічі із невстановленими літаючими об’єктами, подекуди навіть небезпечно близькі, у восьми інцидентах між 27 червня 2013 року та 13 лютого 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Всі інциденти мали місце над Атлантичним океаном. Вони записані як «доповіді про небезпечні ситуації», не мають грифу «секретно», тому їх надали ЗМІ у відповідь на запит.

Зокрема один з випадків стався у березні 2014 року, коли пілот палубного військового літака F/A-18E/F Super Hornet побачив «невідомий літак невеликого розміру, приблизно розміром з валізу сріблястого кольору». Об’єкт ледь бачили радари Військово-морських сил США, літати у цій зоні у цей час було заборонено, тому об’єкт становив загрозу для літаків ВМС.

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Через місяць американський пілот зустрівся з двома невідомими об’єктами, які ідентифікувати не вдалось. Вони летіли на великій швидкості біля узбережжя Вірджинії. З доповіді можна зробити висновок, що цей випадок викликав занепокоєність у військових, вони хотіли негайно встановити, що це, аби унеможливити зіткнення у повітрі.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня Пентагон офіційно оприлюднив три відеозаписи з 2004 та 2015 років, на яких зафіксовані нібито невпізнані літаючі об’єкти.

Цього разу, щоправда, Пентагон надав лише документи - без відео.