Telegram офіційно представив функцію відеодзвінків на Android

Месенджер Telegram офіційно представив функцію відеодзвінків, яка поки доступна лише на гаджетах з операційною системою Android.

Про це йдеться у блозі Telegram, передає Укрінформ.

«2020 рік показав, що світ потребує надійних інструментів для відеозв’язку, і сьогодні ми запускаємо альфа-версію відеодзвінків в додатку на Android. Щоби розпочати відеодзвінок, натисніть кнопку зі значком камери у профілі користувача», — йдеться у повідомленні.

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Також компанія уточнює, що перемикатися між голосовим дзвінком і відеодзвінком можна під час розмови. Також їх не перерве листування у чаті.

Крім цього, Telegram запевняє, що дзвінки надійно захищені шифруванням, яке використовується для секретних чатів та голосових дзвінків.

Також у месенджері кажуть, що модератори Apple «не впоралися» зі своєчасною перевіркою нової версії Telegram, хоча її направили до App Store не декілька днів раніше, ніж до Google Play.

"Ми змушені вибачитися перед користувачами iOS, їм доведеться разом з нами чекати, поки Apple перевірить оновлення", — йдеться у блозі.

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Також в Telegram жартома додали, що, можливо, це привід подумати над зміною мобільної платформи на таку, яка «більше поважає користувачів та розробників, наприклад, на Android».