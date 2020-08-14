У США винайшли дрон, що засіває поле за вісім годин
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Укрінформ
Стартап AeroSeeder з американського штату Айова показав дрон, який може засіяти 40,5 гектара лише за 8 годин.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
У компанії стверджують, що октокоптер може набирати швидкість до 35 км за годину. При цьому він може літати з мішком посівного матеріалу вагою до 18 кг.
Літальний апарат координується завдяки GPS та сенсорам, які допомагають AeroSeeder не збиватися з посівної лінії та зберігати необхідну висоту під час руху.
Після заряджання батареї дрон автоматично повертається до місця, в якому зупинився до підзаряджання.