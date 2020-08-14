Запуск французької ракети Ariane 5 перенесли

Запуск важкої ракети-носія Ariane 5 Європейського космічного агентства (ЕSА) з космодрому Куру у Французькій Гвіані з трьома комерційними космічними апаратами, перенесли на добу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на компанію-оператора Arianespace.

Ракету мали запустити у п'ятницю, 14 серпня. Однак запуск VA253 перенесли через негоду.

«За умови сприятливих погодних умов найближча дата запуску рейсу VA253 - це субота, 15 серпня», - йдеться у повідомленні.

Спроба запуску буде зроблена в тимчасове вікно з 17:33 до 18:20 за часом Східного узбережжя США.

Ракета виведе на орбіту комерційні супутники Galaxy 30 та BSAT-4b, а також Mission Extension Vehicle-2 (MEV-2), що являє собою концепцію космічного апарату, основне призначення якого продовження термінів експлуатації супутників на геостаціонарній орбіті.

Запуск ракети планувалося здійснити наприкінці липня. Однак через технічні проблеми він неодноразово відкладався.

Arianespace запускає важкі ракети Ariane 5 і легкі ракети Vega виключно з Гвіанского космічного центру. Компанія також запускає російські ракети «Союз» середньої вантажопідйомності з Французької Гвіани, космодрому Байконур в Казахстані і космодрому Восточний в Росії.

Фото: Вікіпедія