Запуск французької ракети Ariane 5 перенесли

Запуск французької ракети Ariane 5 перенесли

Укрінформ
Запуск важкої ракети-носія Ariane 5 Європейського космічного агентства (ЕSА) з космодрому Куру у Французькій Гвіані з трьома комерційними космічними апаратами, перенесли на добу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на компанію-оператора Arianespace.

Ракету мали запустити у п'ятницю, 14 серпня. Однак запуск VA253 перенесли через негоду.

«За умови сприятливих погодних умов найближча дата запуску рейсу VA253 - це субота, 15 серпня», - йдеться у повідомленні.

Спроба запуску буде зроблена в тимчасове вікно з 17:33 до 18:20 за часом Східного узбережжя США.

Ракета виведе на орбіту комерційні супутники Galaxy 30 та BSAT-4b, а також Mission Extension Vehicle-2 (MEV-2), що являє собою концепцію космічного апарату, основне призначення якого продовження термінів експлуатації супутників на геостаціонарній орбіті.

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Запуск ракети планувалося здійснити наприкінці липня. Однак через технічні проблеми він неодноразово відкладався.

Arianespace запускає важкі ракети Ariane 5 і легкі ракети Vega виключно з Гвіанского космічного центру. Компанія також запускає російські ракети «Союз» середньої вантажопідйомності з Французької Гвіани, космодрому Байконур в Казахстані і космодрому Восточний в Росії.

Фото: Вікіпедія

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