Запуск українсько-американської ракети Alpha перенесли через пандемію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.
За словами головного операційного директора компанії Роба Куліна, компанія впродовж останніх місяців зіштовхнулася з великою кількість викликів.
Зазначається, що через пандемію коронавірусу компанія вчасно не змога отримати необхідні дозволи на запуск ракети, а також були певні перебої з поставками деталей і контрактами.
Тому Firefly Aerospace вирішила перенести запуск ракети з першого кварталу 2020 року на кінець жовтня або початок листопада цього року.
Як повідомляв Укрінформ, у березні 2019 року гендиректор Firefly Aerospace Томас Марк‘юзік в інтерв'ю агентству припускав, що запуск відбудеться дещо раніше, 16 грудня 2019 року, з бази військово-повітряних сил США Ванденберг.
Потім запуск ракети “Альфа” українсько-американського аерокосмічного підприємства Firefly Aerospace був запланований на перший квартал 2020 року.
Firefly Aerospace - приватне аерокосмічне підприємство з офісами у м. Остін (штат Техас, США) та м. Дніпро. Виробництво ракети розташоване у Техасі, у той час як українські співробітники компанії у Центрі досліджень та розробки у Дніпрі розробляють частину обладнання.
2017 року компанію Firefly Aerospace Тома Марк’юзіка, яка переживала фінансові труднощі, викупив український бізнесмен Макс Поляков, засновник асоціації Ноосфера та EOS Data Analytics. З того часу робота над розробкою “Альфи” відновилася.
Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.
Фото: © Firefly Aerospace