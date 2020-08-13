Запуск українсько-американської ракети Alpha перенесли через пандемію

Компанія Firefly Aerospace готується до першого запуску українсько-американської ракети Alpha, який запланований на кінець жовтня або початок листопада цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

За словами головного операційного директора компанії Роба Куліна, компанія впродовж останніх місяців зіштовхнулася з великою кількість викликів.

Зазначається, що через пандемію коронавірусу компанія вчасно не змога отримати необхідні дозволи на запуск ракети, а також були певні перебої з поставками деталей і контрактами.

Тому Firefly Aerospace вирішила перенести запуск ракети з першого кварталу 2020 року на кінець жовтня або початок листопада цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні 2019 року гендиректор Firefly Aerospace Томас Марк‘юзік в інтерв'ю агентству припускав, що запуск відбудеться дещо раніше, 16 грудня 2019 року, з бази військово-повітряних сил США Ванденберг.

Потім запуск ракети “Альфа” українсько-американського аерокосмічного підприємства Firefly Aerospace був запланований на перший квартал 2020 року.

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Firefly Aerospace - приватне аерокосмічне підприємство з офісами у м. Остін (штат Техас, США) та м. Дніпро. Виробництво ракети розташоване у Техасі, у той час як українські співробітники компанії у Центрі досліджень та розробки у Дніпрі розробляють частину обладнання.

2017 року компанію Firefly Aerospace Тома Марк’юзіка, яка переживала фінансові труднощі, викупив український бізнесмен Макс Поляков, засновник асоціації Ноосфера та EOS Data Analytics. З того часу робота над розробкою “Альфи” відновилася.

Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.

Фото: © Firefly Aerospace