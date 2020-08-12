NASA показало велетенську планету незвичайного кольору

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало планету GJ 504b незвичайного рожевого кольору.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

За словами астрономів, колір планети пов'язаний з тим, що гази на ній не встигають остудитися, і тому температура не знижується нижче позначки у 237 градусів Цельсія.

Зазначається, що ця планета у чотири рази більша за Юпітер, який, у свою чергу, в 11 разів більший за Землю.

Читайте також: Учені виявили новий тип зірок у Всесвіті

Планета була виявлена у зоряній системі GJ 504, якій 160 мільйонів років, що означає, що сама ж планета має бути молодшою. Нашій сонячній системі близько 4,6 мільярда років.

Фото: NASA