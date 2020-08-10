Учені виявили новий тип зірок у Всесвіті

Група міжнародних астрономів виявила новий тип зірок у межах Чумацького Шляху, які багаті на фосфор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Група астрономів з Університету Ла-Коруньї та Астрофізичний дослідницький інститут на Канарських островах під час перегляду даних Слоанівського цифрового огляду неба виявили 15 зірок, які багаті на фосфор.

Більш того, на цих зірках також було знайдено велику кількість інших елементів, таких як магній, силіцій, кисень, алюміній та церій.

За словами вчених, такий тип зірок ще ніколи не виявляли раніше, і наразі астрономи не можуть пояснити, як такі зірки еволюціонують і синтезують елементи в своїх ядрах.

"Ці результати показують, що ми не тільки маємо справу з новим типом об'єктів, але і що їхнє відкриття відкриває шлях для вивчення нових фізичних механізмів та ядерних реакцій, які виникають у зоряних інтер'єрах", - заявив керівник дослідницької групи Томас Массерон.

Зазначається, що фосфор є одним із шести хімічних елементів, які необхідні для життя на Землі – іншими є вуглець, водень, азот, кисень та сірка. У біології фосфор є важливим структурним елементом у ДНК та РНК, адже допомагає переправляти енергію через клітини та регулює інші ключові процеси.

Фото: NASA.image/Depositphotos