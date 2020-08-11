Німецький автовиробник Audi представив два нові автомобілі 2021 Sedan S3 та 2021 Sportback S3.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

Порівняно зі своїми попередниками, автомобілі 2021 Sedan S3 та 2021 Sportback S3 довші на 4 см і 3 см відповідно.

Дволітрові двигуни обох седанів також стали потужнішими на 17 кінських сил, а їхня загальна потужність наразі становить 305 к.с.

Автомобілі можуть розігнатися з нуля до "сотні" за 4,8 секунди, а максимальна швидкість чотириколісних не перевищує 250 км за годину.

Зазначається, що перші доставки новеньких Audi S3 в Європі очікуються вже у жовтні цього року.

Audi представила два нові седани / Фото: AUDI AG

Вартість 2021 Sedan S3 розпочинається від 47 179 євро, а 2021 Sportback S3 – від 46 302 євро.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейський автовиробник Hyundai представив свій новий бренд для електрокарів IONIQ та прототипи трьох електрокарів майбутнього.