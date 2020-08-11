Audi представила два нові седани
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
Порівняно зі своїми попередниками, автомобілі 2021 Sedan S3 та 2021 Sportback S3 довші на 4 см і 3 см відповідно.
Дволітрові двигуни обох седанів також стали потужнішими на 17 кінських сил, а їхня загальна потужність наразі становить 305 к.с.
Автомобілі можуть розігнатися з нуля до "сотні" за 4,8 секунди, а максимальна швидкість чотириколісних не перевищує 250 км за годину.
Зазначається, що перші доставки новеньких Audi S3 в Європі очікуються вже у жовтні цього року.
Audi представила два нові седани / Фото: AUDI AG
Вартість 2021 Sedan S3 розпочинається від 47 179 євро, а 2021 Sportback S3 – від 46 302 євро.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейський автовиробник Hyundai представив свій новий бренд для електрокарів IONIQ та прототипи трьох електрокарів майбутнього.