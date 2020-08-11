Hyundai представила прототипи трьох електрокарів майбутнього

Південнокорейський автовиробник Hyundai представив свій новий бренд для електрокарів IONIQ та прототипи трьох електрокарів майбутнього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

За словами виконавчого віцепрезидента компанії Чо Вон Хонга, бренд IONIQ змінить парадигму досвіду клієнтів у користуванні електрокарами. Він додав, що компанія пропонує "електрифіковані враження, невід'ємні від екологічного способу життя".

Очікується, що позашляховик Hyundai IONIQ 5 буде представлений на початку 2021 року, а на ринку може з’явитися наступного року.

Вже у 2022 році компанія планує представити седан Hyundai IONIQ 6. На початку 2024 року Hyundai планує представити великий позашляховик IONIQ 7.