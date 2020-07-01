Hyundai представила свій перший електричний мінібус - 33 місця

Південнокорейський автовиробник Hyundai представив свій перший електричний мініавтобус County Electric із запасом ходу без підзарядження до 250 км.

Про це повідомляє портал Electrek.

«Hyundai представив свій перший електричний мініавтобус з акумулятором в 128 кВт за годину за нетривалих поїздок», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 7,7-метровий County Electric має літій-іонно-полімерний акумулятор із потужністю 128 кВт за годину, що дозволяє транспортному засобу проїхати без підзарядження до 250 кілометрів.

Читайте також: Lordstown Motors представив перший електропікап

На замовлення клієнтів в автобусі можуть встановити від 15 до 33 пасажирських місць.

У компанії запевняють, що County Electric безпечний та не викидає у повітря шкідливих речовин.