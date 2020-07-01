Hyundai представила свій перший електричний мінібус - 33 місця
Укрінформ
Південнокорейський автовиробник Hyundai представив свій перший електричний мініавтобус County Electric із запасом ходу без підзарядження до 250 км.
Про це повідомляє портал Electrek.
«Hyundai представив свій перший електричний мініавтобус з акумулятором в 128 кВт за годину за нетривалих поїздок», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 7,7-метровий County Electric має літій-іонно-полімерний акумулятор із потужністю 128 кВт за годину, що дозволяє транспортному засобу проїхати без підзарядження до 250 кілометрів.
На замовлення клієнтів в автобусі можуть встановити від 15 до 33 пасажирських місць.
У компанії запевняють, що County Electric безпечний та не викидає у повітря шкідливих речовин.