Twitter провів переговори щодо можливої купівлі TikTok

Американська компанія Twitter провела попередні переговори з TikTok щодо можливої купівлі сервісу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на американські ЗМІ.

За даними WSJ, компанія зацікавлена ​​тільки в американському сегменті соцмережі TikTok.

Видання зазначає. що Twitter майже напевно буде потрібна допомога інших інвесторів, якщо компанія зважиться придбати частку в TikTok, оскільки ринкова капіталізація Twitter близька до $29 млрд, а ціна за успішну нині соцмережу може досягати $30 млрд.

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У відповідь прохання прокоментувати переговори з Twitter, представник TikTok заявив, що компанія не коментує "ринкові чутки", повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо: раніше Укрінформ повідомляв, що компанія Microsoft розглядає можливість покупки TikTok і готова заплатити за нього від $10 до $30 мільярдів.

Фото: dpa