Microsoft таки купляє TikTok

Американська компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі китайської соціальної мережі TikTok.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву компанії.

Перемовини щодо угоди повинні бути завершені до 15 вересня.

«Новий сервіс буде ґрунтуватися на досвіді, який наразі подобається користувачам TikTok, разом із захистом, конфіденційність та цифровий захист безпеки світового класу», - заявили в Microsoft.

Проте в компанії відмовилися розкривати деталі угоди.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп планує заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі. За даними ЗМІ, через слова Трампа американська компанія Microsoft призупиняла перемовини щодо купівлі китайської соціальної мережі TikTok.