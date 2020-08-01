Трамп хоче заборонити TikTok у США

Президент США Дональд Трамп планує заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

Американський лідер заявив, що може використати економічні важелі впливу або свої виконавчі повноваження, щоб заборонити цю мережу.

Він також дав зрозуміти, що не підтримує придбання TikTok американськими компаніями, ймовірно посилаючись на повідомлення про те, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok у пекінської компанії ByteDance.

Читайте також: TikTok оштрафували у Південній Кореї за незаконне збирання даних дітей

У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів і передавати їх китайській владі.

Представник TikTok відреагував на загрозу Трампа та нагадав, що соцмережею користуються понад сто мільйонів американців, а також 1000 осіб працює в команді TikTok у США, і компанія з «гордістю» готова створити в США ще 10 000 робочих місць.

Фото: The White House