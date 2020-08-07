Трамп підписав указ про боротьбу із загрозою TikTok

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ "про боротьбу із загрозою TikTok", що зобов’язує американські компанії припинити операції з компанією-власником додатка ByteDance.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

У виконавчому розпорядженні зазначається, що США "повинні зробити агресивні кроки проти власників TikTok для захисту національної безпеки" США.

Указ зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з ByteDance.

Водночас власники TikTok заперечують, що діляться даними користувачів з урядом Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Трамп планував заборонити роботу цієї соціальної платформи на території країни, якщо до 15 вересня TikTok не буде проданий американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі.

Раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі соцмережі TikTok.