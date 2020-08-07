Трамп підписав указ про боротьбу із загрозою TikTok
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.
У виконавчому розпорядженні зазначається, що США "повинні зробити агресивні кроки проти власників TikTok для захисту національної безпеки" США.
Указ зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з ByteDance.
Водночас власники TikTok заперечують, що діляться даними користувачів з урядом Китаю.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Трамп планував заборонити роботу цієї соціальної платформи на території країни, якщо до 15 вересня TikTok не буде проданий американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі.
Раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі соцмережі TikTok.