Трамп підписав указ про боротьбу із загрозою TikTok

Трамп підписав указ про боротьбу із загрозою TikTok

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ "про боротьбу із загрозою TikTok", що зобов’язує американські компанії припинити операції з компанією-власником додатка ByteDance.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

У виконавчому розпорядженні зазначається, що США "повинні зробити агресивні кроки проти власників TikTok для захисту національної безпеки" США.

Указ зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з ByteDance.

Водночас власники TikTok заперечують, що діляться даними користувачів з урядом Китаю.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Трамп планував заборонити роботу цієї соціальної платформи на території країни, якщо до 15 вересня TikTok не буде проданий американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі.

Раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі соцмережі TikTok.

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