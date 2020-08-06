Від 10 до 30 мільярдів: Microsoft веде переговори про покупку TikTok - ЗМІ

Американська компанія Microsoft планує завершити переговори про придбання китайської соціальної мережі TikTok протягом найближчих трьох тижнів, при цьому сума угоди може становити від 10 млрд до 30 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNBC.

За даними телеканалу, переговори щодо ціни ще тривають. Microsoft планує завершити їх у найближчі три тижні, щоб встигнути до 15 вересня.

У разі, якщо угода відбудеться, компанія ByteDance, якій належить TikTok, має передати Microsoft коди програмування протягом року.

Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Microsoft підтвердила плани щодо купівлі соцмережі TikTok.

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Президент США Дональд Трамп планував заборонити роботу цієї соціальної платформи на території країни, якщо до 15 вересня TikTok не буде проданий американській компанії. У Білому Домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі. За даними ЗМІ, через заяву Трампа американська компанія Microsoft призупиняла перемовини щодо купівлі TikTok.