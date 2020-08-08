Пентагон уклав зі SpaceX контракт на $316 мільйонів

Пентагон уклав контракт з компанією SpaceX щодо запуску апаратів для збройних сил США в 2022-2027 роках.

Сума угоди становить 316 мільйонів доларів.

Про це, як передає Укрінформ, йдеться на сайті Пентагону.

Військове відомство США не уточнює кількість запусків за контрактом. Відомо, що вони будуть здійснюватися з космодромів на мисі Канаверал (штат Флорида) і базі Ванденберг (штат Каліфорнія).

Крім того, зазначається, що контракт на космічні запуски для збройних сил США отримало і підприємство United Launch Alliance - на суму 337 мільйонів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, Міноборони США розробило Стратегію оборони в космосі у відповідь на «загрозу з боку Росії і Китаю».

На думку Вашингтона, у Китаю і Росії є космічна зброя, «здатна знизити військову ефективність США і союзників», а також вплинути на свободу дій в космосі.