SpaceX відправила на орбіту ще 57 інтернет-супутників Starlink

SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, за допомогою якої відправить на орбіту чергову партію з 57 інтернет-супутників, а також два допоміжних супутники BlackSky.

Про це компанія повідомила на сторінці у Твіттер, передає Укрінформ.

Falcon 9 вилетіла зі стартового комплексу 39A (LC-39A) у космічному центрі Кеннеді у штаті Флорида о 8:12 за Києвом.

Два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky, які будуть доставлені на орбіту разом з інтернет-супутниками SpaceX, призначені для мультиспектрального фільмування Землі, їх роздільна здатність становить близько одного метра.

Як зазначається, це вже десята місія Starlink 9 v1.0.

Попередня партія з 58 супутників була запущена 13 червня.

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Як повідомлялося, американська компанія SpaceX планувала 8 липня запустити на орбіту ракету-носій Falcon-9 з 57 супутниками системи Starlink, однак через погодні умови старт відклали.

Starlink - супутникова мережа нового покоління, яка в разі успішного функціонування зможе забезпечити людей по всьому світу широкосмуговим доступом в інтернет.