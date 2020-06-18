Штати розробили стратегію оборони у космосі на тлі загроз РФ та Китаю

Штати розробили стратегію оборони у космосі на тлі загроз РФ та Китаю

Укрінформ
США розробили стратегію оборони держави у космічному просторі. Таке рішення американські фахівці прийняли з метою протидії зростальній загрозі з боку РФ та Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Міністерство оборони має протистояти новій реальності, в якій противники мають більш досконалу зброю, призначена для наведення на військові супутники США та позбавляють Сполучені Штати ключової військової переваги", - йдеться у стратегії.

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У документі також наголошується, що Китай та РФ "являють собою безпосередні та серйозні загрози космічним операціям США" та що загрози з боку Північної Кореї та Ірану також зростають.

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Згідно з документом, США мають працювати над підтримкою космічної переваги, надаючи можливості американським та союзним силам та забезпечуючи стабільність у космосі.

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