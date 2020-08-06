Китай запустив на орбіту новий оптичний супутник

Китай вивів на орбіту Gaofen-9 04, новий оптичний супутник дистанційного зондування Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Сьогодні з космодрому у Цзюцюань, що на північному-заході Китаю, о 12 годині за пекінським часом була запущена ракета Long March-2D разом із супутником Gaofen-9 04.

Оптичний супутник має високу роздільну здатність.

Зазначається, що сам супутник буде використовуватися в основному для обстеження земель, містобудування, підтвердження права на землю, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності сільськогосподарських культур та запобігання та ліквідації наслідків катастроф.

Також Gaofen-9 04 передаватиме інформацію щодо розвитку ініціативи "Один пояс, один шлях".

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Як відомо, "Один пояс, один шлях" є ініціативою КНР, що передбачає 1 трильйон доларів інвестицій і може охопити понад 60 країн.

Фото: Сіньхуа