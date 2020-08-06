Китай запустив на орбіту новий оптичний супутник
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Сьогодні з космодрому у Цзюцюань, що на північному-заході Китаю, о 12 годині за пекінським часом була запущена ракета Long March-2D разом із супутником Gaofen-9 04.
Оптичний супутник має високу роздільну здатність.
Зазначається, що сам супутник буде використовуватися в основному для обстеження земель, містобудування, підтвердження права на землю, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності сільськогосподарських культур та запобігання та ліквідації наслідків катастроф.
Також Gaofen-9 04 передаватиме інформацію щодо розвитку ініціативи "Один пояс, один шлях".
Як відомо, "Один пояс, один шлях" є ініціативою КНР, що передбачає 1 трильйон доларів інвестицій і може охопити понад 60 країн.
Фото: Сіньхуа