Crew Dragon відстикувався від МКС і повертається на Землю

Корабель Crew Dragon з екіпажем в автоматичному режимі відстикувався від Міжнародної космічної станції для повернення на Землю.

Трансляцію події провели на YouTube-каналі NASA, передає Укрінформ.

У складі екіпажу корабля Crew Dragon перебувають астронавти Дуглас Харлі і Роберт Бенкен.

Розстикування було здійснене в суботу о 19:45 за часом Східного узбережжя США (2 серпня о 02:45 за Києвом).

Планується, що шлях Crew Dragon до Землі займе 19 годин. Корабель має приводнитися в Мексиканській затоці біля берегів штату Флорида у неділю о 21:42 за київським часом.

Як уточнили в NASA, незважаючи на наближення урагану Ісайя до США, погода для приводнення сприятлива.

Читайте також: Астронавт NASA зробив вражаюче фото Землі з МКС

Якщо Crew Dragon пройде ці останні випробування, SpaceX зможе забезпечити регулярні оперативні польоти на МКС, починаючи з кінця цього року. І це може покласти край залежності NASA від російських космічних кораблів вперше з часів польотів шатлів.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, заснована Маском, у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 із капсулою Crew Dragon, він доставив Кріса Кессіді і Роберта Бенкена на Міжнародну космічну станцію 31 травня.