Мінцифри назвало основну проблему мобільного зв'язку на Донбасі

Ситуація з мобільним зв'язком у Луганській і Донецькій областях краща, ніж була п'ять років тому, але є певні проблеми.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест у програмі «Офіційна розмова» на телеканалі «ДОМ».

«Насамперед це пошкодження обладнання. На жаль, мобільні оператори і фіксовані оператори витрачають дуже великі суми коштів, не на розвиток мереж, а на підтримку існуючих. Це відбувається і, в тому числі, через бойові дії - через обстріли. Але це також відбувається і через пошкодження мереж зловмисниками. Оскільки обладнання містить кольорові і коштовні метали. На жаль, є випадки, коли зловмисники демонтують їх або пошкоджують, сподіваючись здати на металобрухт. Це дуже ускладнює розвиток», - розповів він.

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Відповідаючи на запитання, який зараз зв'язок працює на не підконтрольних уряду України територіях, Шелест відповів, що сьогодні немає ніяких гарантій безпеки - були випадки, коли просто відбирали обладнання у мобільних операторів, не даючи розвиватися. А, відповідно, говорити про якісь зобов'язання українській владі не доводиться.

«Ми очікуємо, коли все-таки зможемо відновити контроль над територіями, надати певний рівень безпеки. І тоді оператори мобільного зв'язку готові приїжджати, будувати і розвивати, щоб забезпечити таку саму якість зв'язку, як і в Києві», - повідомив заступник міністра.