Apple випустить нові моделі iPhone вже у жовтні

Компанія Apple планує випустити нові моделі iPhone на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай.

Про це заявив фінансовий директор компанії Лука Маестро в ході розмови з інвесторами, повідомляє Bloomberg.

«Apple Inc. планує випустити наступні моделі iPhone на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай, припускаючи, що нові моделі вийдуть вже в жовтні, а не у вересні», - йдеться у публікації.

The Verge, в свою чергу, пише, що поки незрозуміло, чи будуть телефони готові до жовтня, але є ймовірність, що Apple представить нову лінійку iPhone на презентації у вересні.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Apple через пандемію має намір відкласти приблизно на місяць заплановане на початок літа 2020 року збільшення обсягів виробництва нових моделей iPhone.

Минулого року нові моделі компанія представила наприкінці вересня.