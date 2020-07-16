Apple оновила операційну систему

Компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 13.6 для iPhone та iPad.

Про це повідомляє портал GSM Arena.

«Apple випустила оновлення 13.6 для пристроїв з операційною системою iOS та iPadOS», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, в оновленні приділено більше уваги покращенню функції «Ключ для авто», завдяки якій користувачі можуть відкрити певні моделі власних автомобілів, та додатку «Здоров’я».

Також з’явилася можливість автоматично завантажувати нове оновлення операційної системи вночі, коли пристрій заряджається.

Як повідомлялося, у квітні компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 13.4.1 для iPhone.