Суд ЄС скасував для Apple штраф у $15 мільярдів

Суд Європейського Союзу скасував рішення Європейської комісії, яка в 2016 році визнала компанію Apple винною в ухилянні від сплати податків в Ірландії і зобов’язала її виплатити рекордний штраф у 14,9 мільярда доларів без урахування пені.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на відповідне судове рішення

«Компанія Apple виграла цієї середи судову справу проти Європейської комісії і тепер не повинна платити штраф 13 мільярдів євро (14,9 мільярда доларів) через звинувачення в ухилянні податків у Ірландії», - йдеться в повідомленні.

Суд постановив, що Єврокомісія не змогла надати достатньо доказів того, що Apple незаконно користувалася податковими пільгами, які їй надавала Ірландія. ЄС посилалася на законодавство ЄС, яка забороняє окремим компаніям отримували податкові пільги: вони трактуються як «незаконна державна допомога».

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Як відомо, у серпні 2016 року Європейська комісія оголосила про результати трирічного розслідування діяльності Apple в Ірландії. Єврокомісія дійшла висновку, що податкові пільги американської фірми, якими та користувалася з 2003 по 2014 рік, є незаконними: це дозволило платити значно менше, ніж інші підприємства, тому вони платили ставки корпоративного податку в розмірі 1%. Тож Apple зобов'язали виплатити 13,1 мільярда євро податків до Ірландії, а також 1,2 мільярда євро пені. Усю суму американська компанія завершувала виплачувати у вересні 2018 року. Як Apple, так і Ірландія тоді заявили про незгоду з рішенням Єврокомісії. І Apple оскаржила його в Суді ЄС.