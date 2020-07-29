У Польщі представили прототип першого електрокара

Польська компанія ElectroMobility Poland показала прототип першого в країні електричного автомбіля під назвою Izera.

Про це повідомляє місцевий портал The First News.

«Після декількох років роздумів, ElectroMobility Poland публічно показала перший в країні електрокар Izera», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль може проїхати 400 кілометрів без підзарядки. При цьому, Izera розганяється до «сотні» за менш ніж 8 секунд.

У самому електрокарі встановлена розумна система, яка дозволить користувачам «комунікувати» з автомобілем через додатки, рідкокристалічні дисплеї та використовуючи власний голос.

Очікується, що перші моделі будуть збудовані лише у 2023 році.

«Представлення цього польського автомобільного бренду є важливим моментом як для нашого проєкту, так і для всієї польської автомобільної галузі», - заявив президент компанії Пьотр Заремба.

Як повідомлялося, німецька компанія Electric Brands представила прототип електричного фургона eBussy з запасом ходу до 600 кілометрів без підзарядки.

Фото: www.thefirstnews.com