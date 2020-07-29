У Польщі представили прототип першого електрокара
Про це повідомляє місцевий портал The First News.
«Після декількох років роздумів, ElectroMobility Poland публічно показала перший в країні електрокар Izera», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що автомобіль може проїхати 400 кілометрів без підзарядки. При цьому, Izera розганяється до «сотні» за менш ніж 8 секунд.
У самому електрокарі встановлена розумна система, яка дозволить користувачам «комунікувати» з автомобілем через додатки, рідкокристалічні дисплеї та використовуючи власний голос.
Очікується, що перші моделі будуть збудовані лише у 2023 році.
«Представлення цього польського автомобільного бренду є важливим моментом як для нашого проєкту, так і для всієї польської автомобільної галузі», - заявив президент компанії Пьотр Заремба.
Як повідомлялося, німецька компанія Electric Brands представила прототип електричного фургона eBussy з запасом ходу до 600 кілометрів без підзарядки.
Фото: www.thefirstnews.com