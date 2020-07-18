До Землі наближається комета Neowise
Як пише BBC, її помітили наприкінці березня.
Комета віддаляється від Сонця і максимально наблизиться до Землі 23 липня. Але жодної загрози вона не становить, оскільки пролетить за 103 млн кілометрів від нашої планети.
Жителі Північної півкулі можуть спостерігати комету в досвітні години або відразу після заходу сонця. У Північній півкулі комета видна біля горизонту в досвітні години.
Офіційно комета, яка є найяскравішим подібним об'єктом за останні сім років, відома як C/2020 F3. Її помітили за допомогою супутника Neowise в кінці березня. Комета успішно пережила зближення з Сонцем і досягне точки найбільшого зближення з нашою планетою наступного тижня. 23 липня, хоч вона і наблизиться до Землі, дистанція до неї дорівнюватиме 400 відстаням до Місяця.
Очікується, що Neowise буде видима для спостережень до кінця липня. Наступного разу комета наблизиться до нашої планети лише за 6 800 років.
До Землі наближається комета NeoWise . Фото: Getty Images, NASA
З середини місяця її можна буде спостерігати всю ніч. За якийсь час вона зникне, продовживши свій шлях Сонячною системою.