Комету Neowise можна побачити в Україні неозброєним оком: куди дивитися

Комету Neowise, можна побачити з Землі неозброєним оком.

Як повідомляє CNN, вона буде видима для спостережень до кінця місяця.

Офіційно комета, яка є найяскравішим подібним об'єктом за останні сім років, відома як C/2020 F3. Її помітили за допомогою супутника Neowise в кінці березня. Комета успішно пережила зближення з Сонцем і досягне точки найбільшого зближення з нашою планетою на наступному тижні.

Очікується, що Neowise буде видима для спостережень до кінця липня.

Жителі Північної півкулі можуть спостерігати комету в досвітні години або відразу після заходу сонця. У Північній півкулі комета видна біля горизонту в досвітні години.

В Україні найкраще її видно на передсвітанковому небі над горизонтом.