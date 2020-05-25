Телескоп Hubble зробив знімок "космічного латте"

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімок спіральної галактики NGC 3895 в сузірʼї Великої ведмедиці, яку вчені назвали "космічним латте".

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Як зазначається, спіральна галактика з перетинкою NGC 3895 виглядає так, ніби її створив космічний бариста і нагадує чашку латте.

Її відкрив у 1790 році Вільям Гершель, а потім астрономи змогли вивчити її завдяки телескопу Hubble, який перебуває на орбіті, на відстані 570 кілометрів над поверхнею Землі, що дозволяє отримати чіткі знімки далеких об'єктів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімок спіральної галактики NGC 5861.

Фото: spacetelescope.org