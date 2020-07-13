Запорізький фотограф "упіймав" у нічному небі комету Neowise

Комету C/2020 F3 NEOWISE, яка зараз пролітає повз Землю, зняв запорізький фотограф Олександр Поздняков.

Фото небесного світила, що летить над Запоріжжям, Поздняков опублікував у Facebook.

"Комета C/2020 F3 (Neowise) на тлі нічного Запоріжжя, точка зйомки - Бабурка, вул. Воронезька (початок спуску на Вирву) о 22:24 11 липня", - зазначив фотограф.

Як повідомлялося, 22-23 липня комета Neowise максимально зблизиться із Землею. Наступного разу вона настільки ж наблизиться до нашої планети орієнтовно у 8786 році.