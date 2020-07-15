Маск показав дизайн майбутнього заводу Tesla поблизу Берліна
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Укрінформ
Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск показав дизайн майбутнього заводу компанії поблизу Берліна.
Відповідний допис він зробив на власній сторінці у Twitter.
«Гігазавод поблизу Берліна », - написав Маск, прикріпивши фото концепту заводу.
Giga Berlin pic.twitter.com/UXQMUVTWXf— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2020
У коментарях під своїм дописом він додав, що на даху заводу будуть встановлені сонячні панелі.
Як відомо, американський виробник електромобілів компанія Tesla планує випускати щорічно на заводі поблизу Берліна близько 500 тисяч електрокарів. Початок виробництва заплановано на 2021 рік.