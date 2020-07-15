Маск показав дизайн майбутнього заводу Tesla поблизу Берліна

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск показав дизайн майбутнього заводу компанії поблизу Берліна.

Відповідний допис він зробив на власній сторінці у Twitter.

«Гігазавод поблизу Берліна », - написав Маск, прикріпивши фото концепту заводу.

У коментарях під своїм дописом він додав, що на даху заводу будуть встановлені сонячні панелі.

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Як відомо, американський виробник електромобілів компанія Tesla планує випускати щорічно на заводі поблизу Берліна близько 500 тисяч електрокарів. Початок виробництва заплановано на 2021 рік.