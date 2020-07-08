Влада Франції обмежила використання безпілотників

Уряд Франції ввів додаткові обмеження на використання безпілотних літальних апаратів для всіх без винятку категорій громадян та іноземців.

Про це повідомляє Le Monde.

«Пілоти, які дистанційно керують дронами, повинні власним коштом установити спеціальні маяки Wi-Fi на безпілотниках вагою понад 800 грамів», - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що це рішення стало завершальним у низці обмежень на використання безпілотників, які передбачає закон, ухвалений ще у 2016. Після масштабних дискусій та консультацій щодо невизначеності окремих положень закону було вирішено, що пілотам дронів - як аматорам, так і професіоналам - таки доведеться встановлювати електронні маяки. Вони випромінюватимуть закодований (але не зашифрований) сигнал, який дозволить поліції визначити власника, а також напрям польоту та його висоту. Нововведення не стосуються дронів вагою менше 800 грамів, які часто використовуються для виконання функцій громадських служб або працюють у приміщенні.

Читайте також: У США дрони доставляють школярам книги з бібліотеки

Усім, хто зареєстрував свій безпілотник на офіційному сайті AlphaTango Генерального директорату цивільної авіації (DGAC) до 29 червня, буде надано термін до 29 грудня 2020 року для встановлення маяка. Всім іншим доведеться це зробити до реєстрації БПЛА. При цьому один і той же маячок можна використовувати для декількох безпілотників, що належать одній особі. З 1 листопада з порушників цих правил стягуватиметься штраф у розмірі 135 євро, в окремих випадках дрон підлягатиме конфіскації.

Вартість встановлення сигнального маяка у Франції коливається у межах від 150 до 200 євро, при цьому самостійно, володіючи необхідними знаннями, це можна зробити за 40 євро.

Нагадаємо, що уряд Франції вирішив упорядкувати використання безпілотників після серії випадків їх несанкціонованого використання у 2015 році. Відповідне законодавство має контролювати переміщення безпілотників поблизу аеропортів, АЕС, в'язниць, важливих громадських будівель, місць скупчення людей. З цією метою жандармерія повітряного транспорту, повітряна та прикордонна поліція та частина спеціальних сил втручання будуть оснащені системами, здатними ідентифікувати безпілотник у польоті. МВС Франції оголосило тендер на 650 таких систем ще у квітні.

Читайте також: Boeing представив прототип дрона зі штучним інтелектом

Утім, відкритими залишаються два питання. Перше стосується європейських норм, які набудуть чинності 1 січня 2021 року. Згідно з ними, планується знизити мінімальну вагу відповідних безпілотників до 250 грамів та уніфікувати пристрій виявлення – сигнальний маяк у межах ЄС. Окрім того, суть рішення про встановлення маяка Wi-Fi полягає також у тому, щоб дозволити підприємцям розробляти програми, які дозволяють кожному громадянину виявляти безпілотники, котрі можуть порушувати право на особисте життя. Нині розробники програм, зокрема, Flightradar обмежую дію своїх пристроїв певним географічним районом.