Boeing представив прототип дрона зі штучним інтелектом
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Укрінформ
Компанія Boeing представила прототип бойового дрона Loyal Wingman, який використовує штучний інтелект.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
«Команда австралійських інженерів Boeing представила перший дрон Loyal Wingman для ВПС Австралії», - йдеться у пресрелізі.
У Boeing додали, що сам безпілотник використовує штучний інтелект для розширення власних можливостей.
Зазначається, що над апаратом працювали понад 35 інженерів з 4 австралійських штатів.
За словами прем’єр-міністра Скотта Моррісона, представлення цього дрона є історичною подією для країни й інновацій в сфері оборони Австралії.
Як повідомляє портал Australian Aviation, 11,5-метровий бойовий безпілотник спочатку буде протестований на землі перед тим, як пізніше цього року він розпочне тестування у повітрі.
Фото: australianaviation.com.au