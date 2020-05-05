Boeing представив прототип дрона зі штучним інтелектом

Компанія Boeing представила прототип бойового дрона Loyal Wingman, який використовує штучний інтелект.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Команда австралійських інженерів Boeing представила перший дрон Loyal Wingman для ВПС Австралії», - йдеться у пресрелізі.

У Boeing додали, що сам безпілотник використовує штучний інтелект для розширення власних можливостей.

Зазначається, що над апаратом працювали понад 35 інженерів з 4 австралійських штатів.

За словами прем’єр-міністра Скотта Моррісона, представлення цього дрона є історичною подією для країни й інновацій в сфері оборони Австралії.

Як повідомляє портал Australian Aviation, 11,5-метровий бойовий безпілотник спочатку буде протестований на землі перед тим, як пізніше цього року він розпочне тестування у повітрі.

Фото: australianaviation.com.au