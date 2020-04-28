В Україні випробували радар, який "бачить" дрони на різній висоті та дальності

В Україні успішно завершились випробування експортного радару, здатного "бачити" безпілотники на різних висотах та максимальній дальності.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"За підсумками дводенних випробувань, мобільний оглядовий 3D радіолокатор 90К6Е виробництва КП "НВК "Іскра" повністю підтвердив свої заявлені тактико-технічні характеристики з виявлення безпілотних літальний апаратів на різних висотах та максимальній дальності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією директора Науково-виробничого комплексу "Іскра" Юрія Пащенка, після проведення заводських випробувань, успішно завершили й останній етап випробувань радару 90К6Е щодо здатності визначення малорозмірних цілей з малою ефективною поверхнею розсіювання.

"Позитивні результати цих випробувань відкривають перед нами беззаперечні перспективи для реалізації 90К6Е на експорт. Ми вже маємо потенційного замовника з однієї з країн Близького Сходу, для якого здатність визначення безпілотних літальних об’єктів є однією із основних вимог. Станція також розглядається в інтересах Міноборони України, однак потребує певних змін під потреби наших військових", – наголосив Пащенко.

В Укроборонпромі повідомили, до Радар 90К6Е було презентовано восени 2019 року на виставці "Зброя та безпека". Цей принципово новий 3D-радіолокатор кругового огляду з транзисторним передавачем призначений для виявлення цілей, що летять на низьких, середніх і великих висотах. Він розроблений для використання у зенітних ракетних військах як засіб видачі цілевказівок та як інформаційна ланка у підрозділах військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

Об’єктом визначення під час випробувань радару виступив безпілотний авіаційний комплекс Raybird 3, польотами якого керували спеціалісти компанії Skyeton. Raybird 3 – це безпілотний авіаційний комплекс серійного виробництва класу "малий тактичний", який використовується для різних довготривалих місій, ISTAR рішень та пошуково-рятувальних операцій; має максимальну висоту польоту 3000 м та може розвинути швидкість до 160 км/год.

Заступник гендиректора Укроборонпрому з виробництва Ігор Фоменко наголосив, що науково-виробничий комплекс "Іскра" є не лише лідером розробки радіолокаційних систем, а й займається радіоелектронною та контрбатарейною боротьбою, що є надзвичайно актуальним для України. Продукція "Іскри" визнана не лише в Україні, але й стоїть на озброєнні у десятках інших країн.

"Це дійсно підприємство світового рівня, яке не стоять на місці та використовує сучасні технології. Радар 90К6Е є прикладом такої високотехнологічної сучасної системи, яка забезпечує моніторинг повітряного простору і здатна з дуже малою погрішністю визначити координати літальних об’єктів. Ми вважаємо цю продукцію "Іскри" дуже перспективною", – цитує Фоменка пресслужба.

Також, за словами Пащенка, у випробуваннях взяли участь високомобільна РЛС метрового діапазону радіохвиль МР-1 та контрбатарейний радіолокаційний комплекс 1Л220УК. Випробування цих радарів проводились за погодженою програмою та також дали повне підтвердження заявлених характеристик з визначення БПЛА.