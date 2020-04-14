Бойовий дрон-камікадзе "Грім" пройшов чергові випробування

Бойовий дрон "Грім", розроблений науково-виробничим підприємством "Атлон Авіа", пройшов черговий етап льотних випробувань.

Про це повідомляє Defense Express.

"Дрон-камікадзе "Грім", розроблений НВП "Атлон Авіа", пройшов черговий етап льотних випробувань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, під час випробувальних польотів нового баражуючого боєприпасу "Грім" у різних режимах були випробувані системи управління дроном та алгоритми виявлення цілей. Для збереження експериментального зразка замість бойової частини був встановлений парашут.

Український "Грім" має бойову частину вагою 3,5 кг, загальну злітну вагу 10 кг, може розганятися до 120 км/год та перебувати у повітрі 60 хвилин. За виявлення цілей відповідає оптична станція з потужною камерою, яка дозволяє виявляти навіть малорозмірні цілі з висоти понад 1200 м. "Грім" може оснащуватися різними видами бойових частин.

Особливістю розробки є використання потужного мультикоптера, що дозволяє збільшити час перебування дрона в повітрі та розширити дальність стабільної передачі даних, навіть в умовах активної протидії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

"Під час випробувань були відпрацьовані режими польоту, які характерні для бойового використання "Грому" - максимальна швидкість та перевантаження під час маневрування у районі виконання бойової задачі. Одночасно з цим ми протестували алгоритми виявлення та наведення на ціль", - повідомив директор НВП "Атлон Авіа" Артем В'юнник.

"Грім" є новим видом зброї та поєднує у собі концепції безпілотного літального апарата та високоточної зброї. Такі дрони можуть упродовж певного часу перебувати у повітрі, вишукувати ціль та самостійно її знищувати. Водночас використання такої зброї є більш дешевим порівняно з високоточними ракетами, бомбами чи артилерійськими снарядами, наголошує видання.

Розробки такої зброї вже активно тривають у США, Ізраїлі та інших передових у галузі технологій БПЛА країнах.

Повідомляється також, що НВП "Атлон Авіа" серійно постачає до війська один з наймасовіших українських дронів - БПЛА "Фурія".

Фото: АрміяInform