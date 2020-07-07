Hyundai доставив до Швейцарії перший десяток вантажівок на водні
Про це повідомляє портал Green Car Congress.
«Hyundai доставив до Швейцарії перший десяток вантажівок на водні Hyundai XCIENT Fuel Cell», - йдеться у повідомленні.
До кінця року автовиробник планує відправити до Швейцарії всього 50 таких вантажівок.
Загалом Hyundai планує до 2025 року випустити 1 600 вантажівок моделі Hyundai XCIENT Fuel Cell.
Зазначається, що сам транспортний засіб має сім резервуарів, в яких всього зберігається 32,09 кг водню. Таким чином, паливні елементи вантажівки виробляють електроенергії до 190 кВт. Це дозволяє їй проїхати до 400 км без підзарядки.
Сама ж зарядка резервуарів триває від 8 до 20 хвилин, що значно менше, ніж в електрокарів, де зарядка може тривати по декілька годин.
У компанії наразі також працюють над моделлю для США, яка б могла проїхати 1000 км без підзарядки.
Фото: greencarcongress.com