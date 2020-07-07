Південнокорейський автовиробник доставив до Швейцарії перший десяток вантажівок Hyundai XCIENT Fuel Cell, які їздять на водні.

Про це повідомляє портал Green Car Congress.

«Hyundai доставив до Швейцарії перший десяток вантажівок на водні Hyundai XCIENT Fuel Cell», - йдеться у повідомленні.

До кінця року автовиробник планує відправити до Швейцарії всього 50 таких вантажівок.

Загалом Hyundai планує до 2025 року випустити 1 600 вантажівок моделі Hyundai XCIENT Fuel Cell.

Зазначається, що сам транспортний засіб має сім резервуарів, в яких всього зберігається 32,09 кг водню. Таким чином, паливні елементи вантажівки виробляють електроенергії до 190 кВт. Це дозволяє їй проїхати до 400 км без підзарядки.

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Сама ж зарядка резервуарів триває від 8 до 20 хвилин, що значно менше, ніж в електрокарів, де зарядка може тривати по декілька годин.

У компанії наразі також працюють над моделлю для США, яка б могла проїхати 1000 км без підзарядки.

Фото: greencarcongress.com