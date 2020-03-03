Dacia випустить бюджетний електричний кросовер
Укрінформ
Румунський автомобільний виробник Dacia, який належить Renault, представив концепт свого першого електричного кросовера - Dacia Spring Electric.
Про це повідомляється у пресрелізі компанії.
Dacia Spring Electric з п'ятидверним кузовом стане повністю електричним міським автомобілем на 4 місця.
Як обіцяє компанія, легкий і компактний кросовер зможе проїхати без підзарядки близько 200 км.
Dacia Spring Electric Concept забарвлений в пастельно-сірий колір з флуоресцентними помаранчевими акцентами. Він матиме світлодіодні фари спереду та ззаду.
Очікується, що його запустять в серію у 2021 році.
ЗМІ вже назвали кросовер найдоступнішим електромобілем у Європі.