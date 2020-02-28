Citroën презентував бюджетний електрокар

Французький автовиробник Citroën представив двомісний електрокар Citroën Ami.

Про це повідомляє портал TechCrunch.

“Citroën Ami є бюджетним електрокаром”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, в автомобілі встановлений літій-іонний акумулятор з потужністю в 5,5 кВ за годину. Батарея дозволяє електрокару проїхати до 70 кілометрів без підзарядки.

Саму ж батарею можна повністю зарядити за 3 години на заправці з напругою у 220 Вольт.

Максимальна швидкість Citroën Ami становить 45 км за годину.

Зазначається, що автомобіль коштує 6 тисяч євро.

Електрокар також можна взяти в довготривалу оренду за 19,99 євро на місяць з одноразовим внеском у 2 644 євро.

Компанія планує приймати перші замовлення з 30 березня у Франції, а вже через декілька місяців в Іспанії, Італії, Бельгії, Португалії та Німеччині.

Очікується, що перші Citroën Ami будуть виготовлені у червні цього року.