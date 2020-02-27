Volkswagen представив три авто, серед яких гібрид

Німецький автовиробник Volkswagen представив гібридний автомобіль 2021 Golf GTE.

Про це повідомляє портал Motor1.

“Гібридний GTE використовує 1,4-літровий двигун у 147 кінських сил та один електричний мотор потужністю 114 кінських сил”, - йдеться у повідомленні.

Завдяки електромотору автомобіль моделі 2021 Golf GTE може проїхати додаткові 60 кілометрів, але при цьому його швидкість не перевищуватиму 130 кілометрів на годину.

Також німецький автовиробник представив ще дві моделі GTI та GTE.

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Офіційно автомобілі покажуть на Женевському автосалоні, який триватиме з 5 до 15 березня.

Як повідомлялося, японський автовиробник Toyota цього року планує представити невеликий електрокар з акумулятором, придатним і для використання вдома.

Фото: Motor1