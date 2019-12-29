Mercedes випустить гібридний спорткар

Компанія Mercedes підтвердила випуск гібридного спорткара.

Про це повідомляє портал Motor1.

"У Mercedes-AMG підтвердили випуск гібридного конкурента Panamera ... Нова модель сімейства отримає індекс GT 73", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, новий спорткар позиціонуватиметься на сходинку вище від 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S.

Його сукупна потужність 4,0-літрового V8 і електромотора повинна перевищити 800 к.с.

Гібридний Mercedes AMG GT 73 зможе розігнатися до 100 км/год за неповні 3 секунди.

Зазначається, що вийшовши на ринок, він зможе скласти конкуренцію 680-сильному Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, який набирає сотню за 3,4 секунди.

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Дату прем'єри Mercedes-AMG GT 73 ще не оголошено.

Ймовірно, що спортгібрід покажуть вже навесні на автосалоні в Женеві і почнуть продавати в другій половині року.