Ferrari представив новий суперкар без дверних ручок

Ferrari представив новий суперкар без дверних ручок

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Укрінформ
Італійський автовиробник Ferrari представив новий спортивний автомобіль Roma.

Про це повідомляє портал Motor1.

"Новітня модель Ferrari отримала ім'я Roma", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, суперкар, масою 1 472 кг, має 2,9-літровий двигун моделі V8 з кутом розвалу циліндрів в 90 градусів з потужністю в 620 к.с.

У Ferrari Roma з'явилися нове кермо, 16-дюймова панель приладів і особливий ключ з кнопковою функцією "комфортний доступ". Таким чином тепер, щоб потрапити в спорткар, дверні ручки вже не потрібні.

Автомобіль може розігнатися до 100 км/год за 3,4 секунди, а до 200 км/год — за 9,3 секунди.

Зазначається, що максимальна швидкість спорткара - 320 км/год.

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Терміни виходу Ferrari Roma на ринок поки не називаються.

Як повідомлялося, британський автовиробник McLaren показав новий автомобіль Elva, який розганяється до 100 кілометрів за 3 секунди.

Фото: ru.motor1.com

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