Без керма і педалей: Ferrari запатентувала джойстик для авто
Про це повідомляє портал Motor.
"Тепер салони суперкарів Ferrari будуть ще більше схожі на кокпіти літаків: італійці запатентували джойстик керування, який може замінити звичне кермо і педалі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, Європейське патентне бюро зареєструвало патентну заявку компанії Ferrari на принципово нову схему управління автомобілем.
Її наріжним каменем є джойстик, вбудований в праву частину подушки водійського крісла.
За задумом компанії, він здатний замінити відразу і кермо, і педалі. Теоретично, схема управління досить проста: щоб поїхати, потрібно нахилити джойстик вперед, щоб зупинитися - назад, а нахиляючи його лівручо або праворуч, можна управляти поворотом передніх коліс
Зазначається, що від кута нахилу вперед буде залежати і швидкість руху автомобіля. Водночас, повернення джойстика в нейтральне положення означатиме утримання постійної швидкості руху.
У Ferrari стверджують, що джойстик виявиться набагато інтуїтивнішим за кермо і педалі як в місті, так і на автомагістралі.
Нині в патенті не вказані жодні терміни можливого введення джойстика в експлуатацію.
Фото: motor.ru