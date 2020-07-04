Українці два тижні зможуть спостерігати парад планет
Про це повідомляє The Times Hub.
«4 липня 2020 року відбудеться повний парад планет... всі планети Сонячної системи - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун стануть в ряд на одній стороні Сонця, що створить чудове видовище», - йдеться у повідомленні.
Паради планет, як відомо, становлять великий інтерес, тому що, на думку астрологів, вони можуть призвести до серйозних наслідків для Землі: від катаклізмів і до кінця світу. Однак з наукової точки зору це явище не розглядається як провісник Аппокалипсису, а скоріше є унікальною подією, свідками якого можна стати лише один раз у житті, адже повторюється воно не частіше, ніж через 170 років.
Починаючи з 4 липня в нічному небі можна буде побачити Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці - Венеру. Уран і Нептун знаходяться занадто далеко для неозброєного погляду, а Меркурій не буде видно через Сонце.
Як зазначає India TV, також в ніч з 4 на 5 липня повня буде посилена Юпітером і Сатурном. Згідно з індійськими традиціями, такий Місяць уповні називається Бак Місяцем або Громовий Місяцем.
Яскравий Юпітер буде видно у верхньому правому кутку від Місяця, а Сатурн — в лівому верхньому кутку від Місяця. Взяті разом, вони утворюють трикутник на небі.
Це рідкісне явище природи вперше було помічене Галілеєм більше 400 років тому.