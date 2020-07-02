Астрономи вперше виявили у Всесвіті вціліле ядро планети

«Уціліле ядро газового гіганта було виявлено на орбіті далекої зірки астрономами університету Уорвіка, що дає безпрецедентний погляд на внутрішню частину планети», - йдеться у пресрелізі.

У виші додають, що знайдене ядро має такий розмір, як планета Нептун, проте його маса перевищує масу Нептуна у 2-3 рази.

TOI 849 b, як назвали знахідку, обертається навколо зірки, що на відстані близько 730 світлових років від планети Земля. Вона розташована у так званій «Нептунській пустелі» - термін, яким астрономи позначують області, близькі до зірок, де рідко можна побачити планети масою Нептуна чи більше. TOI 849 b розташоване настільки близько до зірки, що обертається навколо неї лише за 18 годин, а температура на її поверхні становить 1 800 градусів за шкалою Кельвіна.

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Вчені припускають, що у планети мала бути атмосфера з водню та гелію, але вона або не встигла утворитися, або зникла в процесі еволюції планети, чи внаслідок космічного катаклізму.

Зазначається, що астрономи вперше виявили непошкоджене ядро планети біля зірки.

Фото: warwick.ac.uk