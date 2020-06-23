На Плутоні колись був океан - астрономи

Астрономи з’ясували, що крижана нині планета Плутон у минулому була теплою, що дозволяло існування на його поверхні океану.

Про це повідомляє CNN із посиланням на групу науковців Каліфорнійського університету.

«Ми бачимо багато доказів розширення, але не бачимо жодних доказів стиснення. Спостереження більше відповідають тому, що на Плутоні спершу був рідкий океан», - заявили астрономи.

Науковці дослідили знімки Плутона 2015 року із зонда New Horizons. Це єдиний космічний апарат, що досліджував цю планету. Дослідники використовували геологічне спостереження за поверхнею планети. Так, вчені припустили, що Плутон формувався з гарячої стадії, а не з холодної. Адже характеристики поверхні планети відповідають саме такому сценарію.

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Раніше дослідники вважали, що Плутон утворився як крижана сфера. Деякі вчені впевнені, що під льодом є рідкий океан, товщина якого 400 кілометрів. На їхню думку, океан утворився значно пізніше після народження Плутона, завдяки нагріванню і розпаду радіоактивних елементів біля ядра. Цього тепла вистачило, щоб розтопити лід і утворити підземний океан.

У новому дослідженні науковці заявили, що якби океан утворився під льодом, то були б помітні характерні стиснення на планеті. Водночас, якби Плутон спершу був гарячим і мав океан, а потім замерз, тоді на його поверхні мають спостерігатися розширення.

Плутон є карликовою планетою в Сонячній системі. Вона - дев'яте за розміром та десяте за масою небесне тіло, яке обертається навколо Сонця. Температура на Плутоні опускається до -378 градусів Цельсія.