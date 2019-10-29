Астрономи виявили у Сонячній системі нову карликову планету

Астрономи встановили, що космічне тіло з головного поясу астероїдів Гігея відповідає всім параметрам і може вважатися карликовою планетою.

Результати відкриття опубліковані в журналі Nature Astronomy.

За допомогою приймача SPHERE на Дуже Великому Телескопі (VLT) Європейської південної обсерваторії (ESO) міжнародний колектив учених отримав нові зображення астероїда Гігея, які дають підстави для переведення її з астероїдів у карликові планети.

Щоб вважатися карликовою планетою, небесне тіло має задовольняти чотири вимоги. Трьом з них Гігея відповідала й раніше: вона обертається по орбіті навколо Сонця; не є нічиїм супутником; не може, на відміну від планет, розчистити район своєї орбіти від інших об'єктів. А ось щодо четвертого - мати масу, достатню для того, щоб під впливом власної гравітації прийняти приблизно сферичну форму, - були сумніви.

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Нове дослідження підтвердило сферичну форму Гігеї і дозволило оцінити її розміри. Потенційно цей астероїд може відібрати у Церери "звання" найменшої карликової планети в Сонячній системі. Її діаметр трохи перевищує 430 кілометрів у той час, як діаметр Церери становить 950 кілометрів. Якщо це станеться, Гігея стане найменшою карликовою планетою Сонячної системи. Найбільша карликова планета з п'яти визнаних офіційно - Плутон - має діаметр близько 2400 кілометрів.

ESO/P. VERNAZZA ET AL./MISTRAL ALGORITHM ONERA/CN

Зараз карликовими планетами визнаються п'ять об'єктів Сонячної системи - Плутон, Еріда, Макемаке, Хаумеа і Церера. Ще кілька десятків об'єктів, як і Гігея, є кандидатами в карликові планети.

Фото: Flickr/Brian Altmeyer