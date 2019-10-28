Глава NASA виступає за повернення Плутону статусу планети

Керівник Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн виступає за повернення Плутону статусу планети.

Про це Брайденстайн заявив на Міжнародному аеронавтичному конгресі, повідомляє Forbes

«Я тут, щоб сказати вам, що як керівник NASA я вірю, що Плутон - це планета”, – наголосив Брайденстайн.

Як зазначається, астрономи давно сперечалися про те, які саме небесні тіла можна вважати планетами. Так, у 1930 році, коли американський астроном Клайд Томбо відкрив Плутон, його назвали планетою через те, що він не був схожий на інші небесні відомі тіла - комети, астероїди або зірки.

Але згодом критерії до планет посилилися - в ході довгих дебатів астрономи дійшли висновку, що планетою може вважатися тіло, яке знаходиться на орбіті Сонця, яке досить масивне, щоб коштом самогравітації зберігати сферичну форму, і знаходиться на чистій орбіті навколо Сонця (тобто на ній не повинно бути сторонніх тіл).

У 2005 році астроном Майкл Браун відкрив небесне тіло Еріду, розміри якого можна було порівняти з Плутоном. Тому астрономи виявилися перед вибором - чи визнати Еріду і ряд їй подібних тіл (зокрема, Цереру) планетами або перевести Плутон в розряд карликових планет.

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Зрештою після довгих суперечок Міжнародний астрономічний союз у 2006 році вирішив позбавити Плутон статусу планети. Однак противників цього рішення виявилося досить багато, зокрема, серед них був планетолог Алан Стерн, який вже не раз відстоював свої погляди в публічних дискусіях.