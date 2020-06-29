У NASA створили кулон для профілактики коронавіруса

В NASA створили кулон для профілактики коронавіруса, який відучує торкатися до обличчя.

Про це повідомляється на сайті Лабораторії ракетного руху NASA.

"PULSE - це переносний пристрій з 3D-друку, який пульсує або вібрує, коли рука людини наближається до її обличчя", - йдеться в повідомленні.

Кулон PULSE працює за принципом попередження, починаючи вібрувати та пульсувати коли його власник підносить руки до обличчя — чим ближче до лиця пальці, тим інтенсивніше вібрація.

PULSE є благодійним проєктом, тому кулон не надійде в продаж — його креслення знаходяться у відкритому доступі, тож всі охочі з 3D-принтером можуть його роздрукувати.

Фото: NASA