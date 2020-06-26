Астронавти NASA вийшли з МКС на “космічну прогулянку”
Про це повідомляє CNN.
«У п’ятницю астронавти NASA Кріс Кессіді та Роберт Бенкен розпочали космічну прогулянку за межами Міжнародної космічної станції для заміни літій-іонних батарей в одному з електрогенераторів станції», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє CNN, сама прогулянка розпочалася о 14:32 годині за київським часом. Вже близько за годину вони прибули до свого робочого місця.
Today’s spacewalk is underway!👨🚀👨🚀— NASA (@NASA) June 26, 2020
At 7:32am ET @AstroBehnken & @Astro_SEAL set their spacesuits to battery power, marking the beginning of a spacewalk that could last as long as seven hours. Live from space: https://t.co/SN3Y9zOMwr
Очікується, що їхня місія триватиме близько семи годин. Наступна схожа прогулянка запланована на 1 липня.
Зазначається, що для астронавта Кессіді це вже сьома космічна прогулянка, а для Бенкена восьма.
Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив Кріса Кессіді та Роберта Бенкена на Міжнародну космічну станцію (МКС) 31 травня.
Фото: NASA