Астронавти NASA вийшли з МКС на “космічну прогулянку”

Двоє астронавтів Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) розпочали космічну прогулянку біля Міжнародної космічної станції (МКС) для заміни батарей в електрогенераторі.

Про це повідомляє CNN.

«У п’ятницю астронавти NASA Кріс Кессіді та Роберт Бенкен розпочали космічну прогулянку за межами Міжнародної космічної станції для заміни літій-іонних батарей в одному з електрогенераторів станції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, сама прогулянка розпочалася о 14:32 годині за київським часом. Вже близько за годину вони прибули до свого робочого місця.

Today’s spacewalk is underway!👨‍🚀👨‍🚀



At 7:32am ET @AstroBehnken & @Astro_SEAL set their spacesuits to battery power, marking the beginning of a spacewalk that could last as long as seven hours. Live from space: https://t.co/SN3Y9zOMwr — NASA (@NASA) June 26, 2020

Очікується, що їхня місія триватиме близько семи годин. Наступна схожа прогулянка запланована на 1 липня.

Зазначається, що для астронавта Кессіді це вже сьома космічна прогулянка, а для Бенкена восьма.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив Кріса Кессіді та Роберта Бенкена на Міжнародну космічну станцію (МКС) 31 травня.

Фото: NASA